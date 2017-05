Continuar a ler

"Estou no Sporting há muitos anos e a pressão faz sempre parte dos que aqui trabalham. Teremos de ser fortes defensivamente e com saídas rápidas competentes para o contra-ataque. Há que estar atento a todos os pormenores, para fazermos um bom jogo. Naturalmente, o resultado será consequência disso", afiança o treinador dos leões, reconhecendo a importância de obter um resultado folgado na encontro da primeira mão.



"A equipa está cansada, como é natural nesta fase da época, mas muito motivada e confiante por ter a possibilidade de trazer um troféu europeu para o clube. Desejamos que as coisas corram bem e vamos procurar vencer. Toda a gente sabe que, sem o apoio dos adeptos, fica mais complicado", lembrou Hugo Canela, não esquecendo também a possibilidade de ainda chegar ao título nacional.



"Vamos lutar para ganhar todos os jogos até final, tentando conseguir uma diferença de golos importante para a segunda mão. Tal como no jogo diante do FC Porto [vitória dos leões], esperamos que os sócios venham ao Ginásio do Sul no domingo e que nos ajudem", concluiu o treinador dos leões. "Estou no Sporting há muitos anos e a pressão faz sempre parte dos que aqui trabalham. Teremos de ser fortes defensivamente e com saídas rápidas competentes para o contra-ataque. Há que estar atento a todos os pormenores, para fazermos um bom jogo. Naturalmente, o resultado será consequência disso", afiança o treinador dos leões, reconhecendo a importância de obter um resultado folgado na encontro da primeira mão."A equipa está cansada, como é natural nesta fase da época, mas muito motivada e confiante por ter a possibilidade de trazer um troféu europeu para o clube. Desejamos que as coisas corram bem e vamos procurar vencer. Toda a gente sabe que, sem o apoio dos adeptos, fica mais complicado", lembrou Hugo Canela, não esquecendo também a possibilidade de ainda chegar ao título nacional.

O treinador do Sporting, Hugo Canela, antecipou esta sexta-feira o encontro de domingo, frente aos remenos do Turda, relativo à primeira mão da final da Taça Challenge. A partida está agendada para as 17 horas, no Pavilhão do Ginásio Sul, na Cova da Piedade, e o técnico recusa qualquer tipo de favoritismo dos leões, que chegam invictos à decisiva fase da competição."Será uma eliminatória muito difícil. Não alinho na conversa de sermos favoritos. É uma indicação que vem da comunicação social, sinceramente. O Turda é uma equipa agressiva e vai causar-nos dificuldades. É uma final e o que está para trás é história. Não termos perdido é bom, mas não nos dá a vitória nem o título. Deu, sim, a oportunidade de estarmos a disputar o título", recordou Hugo Canela, em declarações ao site oficial do Sporting, expicando o que a sua equipa terá de fazer para arrecadar um troféu que já conquistou em 2010.

Autor: João Lopes