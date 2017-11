Continuar a ler

Mas o guarda-redes Matej Asanin, que foi poupado no campeonato, já deverá atuar, em mais um jogo de tudo ou nada, pois o Sporting está praticamente obrigado a ganhar os jogos que restam para estar no playoff de acesso aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. "Espero um pavilhão cheio e muito apoio, pois estamos numa competição europeia e vai ser o penúltimo jogo em casa. Tudo está a correr bem e tenho a certeza de que os sócios vão aceitar o desafio de virem assistir a um excelente jogo de andebol. Não há muitas oportunidades para ver um encontro da Liga dos Campeões em Portugal", rematou Hugo Canela. Canela sabe que o adversário é muito disciplinado: "Nunca desiste do jogo e quando as coisas saem bem cria muitos problemas. Já na Turquia, o Sporting esteve a ganhar por 4 e por 5 golos, mas o Besiktas conseguiu voltar outra vez ao jogo. Temos a obrigação de estar concentrados nos 60 minutos do encontro, perante uma equipa que também está a lutar pelo segundo lugar na série e o consequente apuramento para a próxima fase da Champions."Os leões estão em ascensão, depois de muitas lesões, sendo que algumas ainda não estão recuperadas, como no caso de Pedro Solha ou Cláudio Pedroso, enquanto Bosko Bjelanovic sofreu uma entorse na Maia e está em dúvida para o embate de amanhã.Mas o guarda-redes Matej Asanin, que foi poupado no campeonato, já deverá atuar, em mais um jogo de tudo ou nada, pois o Sporting está praticamente obrigado a ganhar os jogos que restam para estar no playoff de acesso aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. "Espero um pavilhão cheio e muito apoio, pois estamos numa competição europeia e vai ser o penúltimo jogo em casa. Tudo está a correr bem e tenho a certeza de que os sócios vão aceitar o desafio de virem assistir a um excelente jogo de andebol. Não há muitas oportunidades para ver um encontro da Liga dos Campeões em Portugal", rematou Hugo Canela.

A qualificação para a próxima fase da Liga dos Campeões está muito complicada para o Sporting, mas o treinador Hugo Canela continua a sonhar e deu a receita para o jogo de amanhã (18 horas), na receção aos turcos do Besiktas, na 7ª jornada do Grupo D."Esperamos contar com quase todo o plantel com a máxima intensidade, vai ser um jogo muito difícil. O Besiktas joga muito bom andebol, não sai dos seus princípios, sempre no mesmo ritmo, muito equilibrado e organizado. Cria sempre muitas dificuldades, mesmo nos jogos em que às vezes está a perder", explicou o técnico dos campeões nacionais, depois de a sua equipa ter vencido (39-29) o Maia ISMAI e regressado à liderança no campeonato.

Autores: Alexandre Reis e João Baptista Seixas