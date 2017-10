Já Tiago Rocha não desarma e acredita que a luta pelo apuramento ainda não está fechada. "O Montpellier começou forte, ganhou uma vantagem importante. Cometemos erros primários no ataque, mas tentámos fazer o nosso melhor. Ainda está tudo em aberto [na luta pelo apuramento]. O Montpellier é a única equipa com cinco vitórias. Todas as outras equipas estão a disputar a qualificação. Se tivéssemos ganhado o jogo hoje, estaríamos mais perto do apuramento, mas continua tudo em aberto", frisou.

Hugo Canela lamentou a derrota frente ao Montpellier, para a Liga dos Campeões de andebol. O treinador do Sporting sublinhou a falta de segurança no primeiro tempo e deu os parabéns ao adversário."Quero congratular o Montpellier pela vitória. Foi um prazer defrontar o Patrice [Canayer]. O Montpellier é uma grande equipa. Começaram muito fortes, como sempre fazem em todos os jogos, aproveitaram os nossos erros e ganharam uma vantagem confortável. Andámos atrás do resultado durante todo o jogo e, quando isso acontece contra equipas como Montpellier, torna-se pior. Na segunda parte estivemos melhor, também graças ao nosso guarda-redes [Cudic]. Na primeira parte faltou-nos segurança e pagámos caro. Melhorámos na segunda parte, conseguimos jogar mais vezes com o pivô. A nível defensivo, eles rematam bem de meia distância, tínhamos de sair mais e bater mais. Faltou isso na primeira parte", afirmou.