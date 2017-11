A 12ª jornada do Campeonato Nacional tem como cabeça de cartaz a receção do Benfica ao ABC. A formação bracarense até já tirou pontos aos outros dois rivais na presente temporada - empatou em casa de Sporting e FC Porto - e amanhã, às 18 horas, quererá repetir a façanha no Pavilhão nº 2 da Luz. No entanto, e mesmo antecipando dificuldades, o benfiquista Hugo Figueira mostra confiança que os 3 pontos ficarão em Lisboa.

"O ABC é um dos históricos do andebol português, é um crónico candidato ao título. Sabemos que vem com muita vontade de nos tirar pontos na nossa casa mas estamos a trabalhar bem, motivados e empenhados em fazer um bom resultado, na senda do que temos feito ultimamente e certamente que iremos conquistar a vitória", reconheceu a Record o guardião, um dos grandes pilares da equipa encarnada, acabando por destacar algumas das valias do ABC. "Joga um andebol moderno, rápido e tem excelentes executantes, com muita experiência. Mas vamos diminuir os pontos fortes do adversário", afirmou.

