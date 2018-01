Continuar a ler

O internacional justificou a titularidade no jogo decisivo do Grupo 4, apesar de ter 40 anos.O quatro vezes campeão nacional, vencedor de três Taças, duas Supertaças e duas Challenge explicou o porquê da longevidade dos grandes guarda-redes: "É uma posição específica, onde se trabalha mais os reflexos e a destreza, sem grandes correrias nem contacto físico. Quantos mais minutos de jogo e experiência, melhor é um guarda-redes. Basta ver o caso do francês Thierry Omeyer [PSG], considerado o melhor do Mundo aos 41."Por isso, Humberto Gomes não se admira por o sucesso de Portugal ter sido também com o contributo de guardiões ‘veteranos’ como Hugo Figueira (38 anos) e Ricardo Candeias (37): "Não há grandes guarda-redes jovens, porque tem havido falta de formação para o posto. Tive a sorte de conhecer um treinador que foi guarda-redes, Aleksander Donner, e de ter um técnico no clube como Carlos Ferreira. Mas conta-se pelos dedos os clubes que têm treinadores de guarda-redes..."O sorteio do playoff de apuramento para o Mundial’2019 será no dia 27, mas Humberto Gomes não quer sofrer por antecipação: "Seja qual for o nosso adversário, é contra esse que vamos contar e trabalhar para ganhar." A EHF revelou as datas dos jogos, sendo que a primeira mão poderá ser realizada entre os dias 8 e 10 de junho e a segunda entre 12 e 14 do mesmo mês.