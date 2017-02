Continuar a ler

De acordo com o advogado dos atletas, Jean-Marc Darrigade, na sexta-feira será apresentado recurso da sentença.Em tribunal, Nikola Karabatic declarou-se inocente, negando qualquer envolvimento num esquema de resultados combinados, enquanto Luka reconheceu ter apostado.Em causa estão suspeitas de que pelo menos oito jogadores do clube, além das mulheres e noivas e membros da equipa técnica, tenham apostado vastas quantias de dinheiro num encontro de final da época 2011/2012, o que teria resultado num lucro de 200.000 euros.O grosso das apostas ditava uma derrota do Montpellier no intervalo do encontro disputado contra o Cesson-Sevigne, a 12 de maio, quando os primeiros já tinham garantido o título.A Française des Jeux, organismo público de apostas francês, detetou uma quantia anormal de apostas nesse encontro, 70.000 euros, contra os poucos cêntimos habituais, pelo que alertou as autoridades.De seguida, foi aberta uma investigação que permitiu averiguar que a maioria dos apostadores eram jogadores do Montpellier ou pessoas chegadas ao clube.O regulamento francês impede os jogadores de apostar, direta ou indiretamente, numa competição em que estão implicados.