Continuar a ler

Além dos dois irmãos, entre os envolvidos estão mais seis jogadores que alinhavam então no Montpellier - Mladen Bojinovic, Dragan Gajic, Samuel Honrubia, Primoz Prost, Mickaël Robin e Issam Tej - e que apostaram na vantagem do Cesson Rennes ao intervalo do referido jogo - o que acabaria por acontecer, por 15-12.



Refira-se que a equipa contrária, que precisava de ganhar para garantir a permanência, acabou mesmo por vencer (31-28) numa partida em que o já campeão Montpellier (que conquistou tudo a nível interno nessa época) napenas cumpria calendário. Curiosamente, os Karabatic - jogadores fundamentais na seleção francesa que se sagrou bicampeã mundial no passado domingo - nem alinharam nesse encontro, pois foram poupados. Além dos dois irmãos, entre os envolvidos estão mais seis jogadores que alinhavam então no Montpellier - Mladen Bojinovic, Dragan Gajic, Samuel Honrubia, Primoz Prost, Mickaël Robin e Issam Tej - e que apostaram na vantagem do Cesson Rennes ao intervalo do referido jogo - o que acabaria por acontecer, por 15-12.

Quase cinco anos depois do factos ocorridos no jogo entre o Cesson Rennes e o Montpellier, realizado em maio de 2012, Nikola Karabatic - eleito o melhor jogador do último Mundial, ganho pela França no domingo -, o irmão Luka e mais 13 outros indivíduos (muitos deles então jogadores do Montpellier) viram confirmada a condenação por fraude e cumplicidade em atos fraudulentos, no âmbito de apostas ilícitas no encontro referido, a contar para a liga francesa.O tribunal de recurso confirmou as penas (suspensas) dos 15 envolvidos (eram 16 os suspeitos mas um foi absolvido), que escaparam à prisão efetiva e terão apenas de pagar multas entre 10 mil e 40 mil euros. No caso dos Karabatic, tanto Nikola, de 32 anos, como Luka, de 28 anos, foram considerados como cúmplices no esquema e receberam dois meses de pena suspensa e multas de 10 mil euros.