O lateral do Sporting, Janko Bozovic, marcou ontem 1 golo à França (campeã mundial), mas sem evitar a derrota (26-33) da Áustria, na 2ª ronda do Grupo B, liderado por gauleses, do Europeu da Croácia. Já a Noruega bateu (33-28) a Bielorrússia.No Grupo A, lidera a seleção anfitriã, vitoriosa (29-22) perante a Islândia. A Suécia venceu (30-25) a Sérvia.

Autor: Alexandre Reis