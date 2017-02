O Passos Manuel tem como solução de recurso apresentar-se com parte da sua equipa de juniores nos jogos da 1ª Divisão feminina, face à irredutibilidade da Federação (FAP) em não aceitar as propostas do clube do Liceu, que pretendia adiar dois dos seus jogos, no Norte, para 1 e 2 de abril, frente a Académico e Colégio de Gaia.

Em conferência de imprensa realizada ontem na Lapa (Lisboa), José Emídio, presidente do Passos, pede à FAP que mude de ideias: "Temos a expectativa que venha a imperar o bom senso, pois temos sete a oito jogadoras de baixa, entre as quais as duas guarda-redes, sendo que uma [Marta Faleiro] teve de ser operada às cervicais. Esta agenda federativa prejudica seriamente a verdade desportiva", considerou o dirigente.

Continuar a ler

Recorde-se que a equipa feminina do Passos Manuel sofreu no passado dia 11 um grave acidente de viação na A1 – o autocarro em que seguia para o Porto capotou –, cujas sequelas, físicas e psicológicas, se têm manifestado, com metade da equipa lesionada, assim como o treinador José Tomás, que fraturou uma costela. "Foi uma situação anormal que merece reflexão. Houve uma grande solidariedade, mas espero que das palavras se passe à prática", sugeriu José Tomás. Carla Martins, capitã da equipa, manifestou-se indignada: "Devido a este período especial, em que estamos em recuperação, esperávamos que houvesse alguma sensibilidade. Queremos jogar, mas em pé de igualdade. A única coisa que nos satisfaz é estarmos inteiras depois do acidente." *

Autor: Alexandre Reis