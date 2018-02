Continuar a ler

Mas os anfitriões não querem deixar a condição em que agora se encontram. "A motivação da equipa para estes jogos está a 110 por cento. Estamos com boas sensações e a motivação é alta. É um clássico, um jogo no qual se joga a liderança do campeonato. A nossa concentração está no máximo", destacou Yoel Morales em declarações ao site do FC Porto.



Na primeira volta do campeonato, na 5ª jornada, no primeiro clássico disputado no Pavilhão João Rocha, o Sporting saiu derrotado por 26-23, resultado que os leões desejam hoje certamente retificar. Mas os anfitriões não querem deixar a condição em que agora se encontram. "A motivação da equipa para estes jogos está a 110 por cento. Estamos com boas sensações e a motivação é alta. É um clássico, um jogo no qual se joga a liderança do campeonato. A nossa concentração está no máximo", destacou Yoel Morales em declarações ao site do FC Porto.Na primeira volta do campeonato, na 5ª jornada, no primeiro clássico disputado no Pavilhão João Rocha, o Sporting saiu derrotado por 26-23, resultado que os leões desejam hoje certamente retificar.

O primeiro lugar no campeonato nacional decide-se esta terça-feira no Dragão Caixa, onde se defrontam FC Porto e Sporting, em jogo em atraso da 18ª jornada. A equipa azul e branca parte na frente (55 pontos), com mais um ponto que os leões (54), que, depois de cumprido o encontro desta noite (20h30), fica ainda com um a menos que dragões, o dérbi com o Benfica, também em atraso, relativo à 20º jornada e agendado para o dia 14 deste mês."A equipa está muito motivada. Queremos sair do Dragão Caixa com os três pontos" começou por dizer Edmilson Araújo, ao site do clube. "Esperamos um jogo muito complicado. Vamos jogar numa casa muito difícil", reconhece ainda o lateral do Sporting.