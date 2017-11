Continuar a ler

O Madeira SAD qualificou-se para os oitavos de final da Taça Challenge com um duplo triunfo sobre os cipriotas do Parnassos Strovolou, por 35-20 e 46-12, numa eliminatória em que disputou os dois jogos em casa, por acordo entre os clubes.A equipa eslovaca do MSK Povazska Bystrica participou nas duas últimas épocas na Taça Challenge. Em 2016/17, foi eliminada nos oitavos de final.