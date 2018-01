O Madeira SAD venceu (36-21) na tarde deste sábado o Arsenal, em jogo antecipado da 20ª jornada do Campeonato, disputado no Funchal.A turma insular dominou o encontro e ao intervalo já vencia por 9 golos (20-11).João Pinto (9 golos), Bruno Moreira (6) e Elledy Semedo (6) foram os principais trunfos do Madeira SAD, que, assim, passou a ocupar o 7º lugar (35 pontos), em classificação liderada pelo Sporting (48). O Arsenal está em 12º (25).

Autor: Alexandre Reis