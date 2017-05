Continuar a ler

Uma temporada marcada, segundo Ortega, por altos e baixos, mas que está a terminar em beleza. Ou, pelo menos, melhor do que o próprio estaria à espera. "Nesta fase final estamos muito bem. Estamos a superar as dificuldades. Durante a época estivemos bem e mal. Só agora estamos a ter regularidade", defende o treinador do Benfica, que não tem dúvidas em relação à justiça da vitória alcançada diante do FC Porto.



Mariano Ortega garantiu este sábado, após o merecido triunfo (28-27) sobre o FC Porto, que afastou a equipa nortenha da liderança do campeonato nacional de andebol, que a sua equipa vai encarar a derradeira jornada da competição, frente ao outro candidato, o Sporting, com a mesma atitude patenteada no encontro com os dragões."Frente ao Sporting espero o mesmo tipo de jogo. Vai ser muito disputado. Por respeito à nossa camisola vamos fazer tudo para ganhar, mesmo sabendo que, em caso de vitória, o Sporting pode perder o campeonato", reconheceu o técnico espanhol que, no final da temporada, cederá o seu lugar a Carlos Resende no comando técnico da equipa da Luz.

