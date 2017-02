Continuar a ler

"Nesta fase de grupos cada jogo contará. O objetivo é continuar meta a meta, sabendo que os dois primeiros lugares da competição dão acesso à fase seguinte. O intervalo entre Taça e Campeonato permite aos jogadores menos utilizados jogarem e ganharem confiança", explicou Ortega, deixando no ar a ideia de que, com o tempo, a equipa do Benfica vai melhorar.



"Quando acabámos a época passada tivemos um dissabor, porque não conseguimos ganhar as duas mais importantes competições. Esta época, em alguns pontos estamos melhor e em outros temos de melhorar e ganhar consistência. Temos jogadores novos que precisam de adaptação", concluiu o técnico encarnado



O pivô Ales Silva, por seu turno, foi incapaz de disfarçar as dificuldades que o Benfica encontrou para levar de vencida o rival espanhol.

"Nesta fase de grupos cada jogo contará. O objetivo é continuar meta a meta, sabendo que os dois primeiros lugares da competição dão acesso à fase seguinte. O intervalo entre Taça e Campeonato permite aos jogadores menos utilizados jogarem e ganharem confiança", explicou Ortega, deixando no ar a ideia de que, com o tempo, a equipa do Benfica vai melhorar."Quando acabámos a época passada tivemos um dissabor, porque não conseguimos ganhar as duas mais importantes competições. Esta época, em alguns pontos estamos melhor e em outros temos de melhorar e ganhar consistência. Temos jogadores novos que precisam de adaptação", concluiu o técnico encarnadoO pivô Ales Silva, por seu turno, foi incapaz de disfarçar as dificuldades que o Benfica encontrou para levar de vencida o rival espanhol.

"O fácil não existe. Foi trabalho, tivemos uma semana que trabalhámos muito duro, entrámos no jogo determinados, juntos com todos os adeptos e com força interior para buscar esta vitória. Foi um conjunto de fatores. Contra-atacámos muito bem e o Figueira lá atrás ajudou. Dez golos contra uma equipa deste nível é difícil conseguir e nem nas nossas melhores expectativas", reconheceu o andebolista brasileiro, feliz com o desfecho da partida e com o que este triunfo pode representar.



"Estávamos a precisar de uma vitória convincente para encarar o resto da época. Tivemos momentos de instabilidade, derrotas duras e esta vitória vem para conseguirmos alcançar os objetivos. A expectativa era chegar à fase de grupos, mas agora queremos chegar o mais longe possível. É o objetivo, sabendo que a dificuldade é tremenda", concluiu o pivô encarnada.

Mariano Ortega mostrou-se este sábado satisfeito com o triunfo do Benfica, por 33-28, diante dos espanhóis do Helvetia Anaitasuna, em jogo da 2. jornada do Grupo D da Taça EHF."Preparámos bem o jogo com os mecanismos tecnológicos a que temos acesso e isso foi uma das chaves. Esperávamos um jogo equilibrado e criaram-nos muitas dificuldades no início. Tivemos uma grande diferença na primeira, parte que não esperávamos e isso foi um passo de confiança para a segunda", defendeu o técnico dos encarnados, que aponta aos dois primeiros lugares do grupo, os únicos que dão acesso à fase seguinte.

Autor: Lusa