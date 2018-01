Depois da passagem do Ano Novo, a Seleção voltou ao estágio do Luso, sendo de registar o regresso do lateral-direito Miguel Baptista (Chartres, de França), que veio preencher a mesma posição de Jorge Silva (Granollers, de Espanha), lesionado com uma rotura.

"Foi no penúltimo treino antes do fim de ano, numa disputa de bola em que o Jorge Silva pisou sem querer o Miguel Martins. Chegou a pensar-se que seria apenas um entorse, mas afinal foi uma rotura de ligamentos, lesão para recuperar nuns dois meses", revelou o treinador Paulo Pereira.

Para o lugar de Jorge Silva, o selecionador voltou a chamar Miguel Baptista, que tinha sido dispensado aquando da chegada de João Ferraz (Wetzlar), o último a chegar ao grupo de 17 jogadores por causa da Bundesliga: "Já estava em França, mas hoje [ontem] já se treinou com a nossa equipa. Esta contrariedade obriga-nos a mudar alguma da estratégia, mas o Miguel Baptista oferece garantias e está familiarizado com o nosso sistema", acrescentou Pereira. A Seleção, a preparar a qualificação do Grupo 4 para o playoff de acesso ao Mundial, parte esta madrugada para Bucareste (Roménia), onde disputa o torneio particular Carpati Trophy, defrontando amanhã a Tunísia. O outro jogo é um Roménia-Bahrein.

Autor: Alexandre Reis