Na quinta-feira, na primeira meia-final - vão disputar-se ambas no mesmo palco da final, em Paris - a equipa francesa vai medir forças com a Eslovénia, que superou o Qatar, vice-campeão mundial e 'carrasco' dos alemães nos 'oitavos', por 32-30. Os eslovenos chegam à sua segunda meia-final num campeonato do Mundo, depois de já o ter conseguido em 2013.



A outra meia-final disputa-se na sexta-feira, com a Noruega a estrear-se numa fase tão adiantada dos Mundiais. Esta terça-feira, a equipa nórdica superou a Hungria (31-28), que tinha causado uma das surpresas nos 'oitavos', quando afastou a campeã olímpica Dinamarca.



A França, atual detentora do título e anfitriã do Mundial de andebol masculino deste ano, confirmou esta terça-feira o apuramento para as meias-finais da prova, nas quais defrontará a Eslovénia. Noruega e Croácia vão discutar a outra vaga na final da competição, agendada para o próximo domingo, em Paris.Em Lille, os gauleses fizeram a festa ao superarem uma aguerrida Suécia por 33-30. Um triunfo que permite aos gauleses continuarem na corrida a um sexto título mundial, numa altura em que pelo caminho já ficaram seleções favoritas como a Dinamarca, campeã olímpica em título, e a Alemanha, atual campeã europeia, ambas afastadas nos oitavos de final.