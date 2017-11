O Sporting acordou um pouco tarde para a Liga dos Campeões, mas o ponta-esquerdo sérvio, Ivan Nikcevic, acredita que a sua equipa ainda está com hipóteses de se apurar no Grupo D para o playoff de acesso aos oitavos-de-final da prova europeia.

A determinação é grande para vencer amanhã (16 horas) o Motor Zaporozhye, em duelo agendado para Carcóvia, na Ucrânia: "O Sporting está num bom momento, a treinar duro e com toda a gente disposta a lutar. Os jogos fora de casa na Liga dos Campeões são complicados, mas queremos dar o máximo para vencer e continuar a lutar pela qualificação no Grupo D", sustentou Nikcevic, que ocupa o top 10 dos melhores marcadores, com 39 golos.

Os leões ocupam o 3º lugar, a 3 pontos do Motor (2º com 9), pelo que estão proibidos de perder ou empatar frente ao rival direto, pois o Montpellier, com quem a equipa ucraniana ainda tem de jogar, encontra-se imbatível, com 14 pontos em 7 jornadas: "Não vejo o Sporting como um outsider. Cada equipa tem a mesma possibilidade de vencer um jogo. Se nos esforçarmos o suficiente e se fizermos bem as coisas acredito que podemos vencer", adiantou Nikcevic. O treinador Hugo Canela também está confiante, mas de nariz torcido para com o ambiente e a arbitragem, a cargo dos bielorrussos Andrei Gousko e Siarhei Repkin, da esfera de influência dos países do Leste: "Vai ser muito complicado."

Autor: Alexandre Reis