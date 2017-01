A Noruega apurou-se esta sexta feira, pela primeira vez, para a final de um campeonato do mundo de andebol masculino, ao vencer nas meias-finais a Croácia por 28-25, após prolongamento, em jogo disputado em Paris.Quarta no último europeu, no que constituiu até à data o seu melhor resultado, a equipa nórdica tem assim já assegurada a sua primeira medalha numa competição importante, quando defrontar no domingo a anfitriã França na final da prova.A França, a jogar em casa, já tinha assegurado a sua vaga na final, depois de vencer na quinta-feira a Eslovénia por 31-25, pelo que vai defender o seu título na final de domingo em Paris.

Autor: Lusa