O primeira linha entrou com a mão direita na liga gaulesa na vitória (28-27) do Créteil em Ivry, ao marcar 5 golos em 9 remates (56% de eficácia), para depois perder (27-35) em Montpellier, com 2 golos em 5 (40%)."Frente ao Ivry era uma partida muito importante, porque é uma equipa do nosso campeonato e ainda por cima ganhámos fora. Estamos a apenas a uma vitória para fugir à linha de água", explicou Nuno Grilo.O objetivo do Créteil é a manutenção, sendo o penúltimo da classificação, com 7 pontos, a 2 de Rennes, de Wilson Davyes, e Dunkerque. Lidera o PSG (28).Em jogo em atraso da 23ª jornada da fase regular do Campeonato, o líder FC Porto recebe hoje (20h30) a Académica de São Mamede, lanterna-vermelha e ainda à procura da primeira vitória.Gustavo Rodrigues, lateral dos dragões, quer esquecer a derrota nas competições europeias (EHF Cup): "Podemos estar um pouco cansados. Mas é bom entrar em campo para limpar as derrotas e seguir em frente no campeonato, principal objetivo. Bola para a frente."