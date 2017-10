Continuar a ler

O andebolista regressa ao principal campeonato português e ao Benfica, clube que representou há quatro temporadas e que na altura era treinado por Jorge Rito, com um forte desejo de reconquistar o título que já venceu por duas vezes, no FC Porto e no ABC."É muito bom voltar a trabalhar com o Carlos Resende, o qual, para mim, foi o melhor jogador português de sempre, assim como é na atualidade o melhor treinador", adiantou Nuno Grilo.O jogador considera que o Benfica "tem de estar na Liga dos Campeões" e está consciente de que o campeonato da I Divisão está bastante equilibrado, apontando Sporting, FC Porto, ABC e Madeira SAD como os principais adversários das 'águias'."Sou mais um jogador para ajudar", constatou ainda Nuno Grilo, que fez toda a sua formação como jogador na equipa aveirense do São Bernardo.Na apresentação, o vice-presidente 'encarnado' para as modalidades de pavilhão, Domingos Almeida Lima, mostrou-se feliz com o regresso do andebolista."O Nuno Grilo já foi nosso atleta e é com grande prazer que o recebemos novamente no Benfica. Era nosso desejo há muito tempo que ele voltasse a integrar o nosso plantel. Aproveito para agradecer a disponibilidade do Créteil para negociar a sua saída para o Benfica", sublinhou.O Benfica já foi afastado das competições europeias da presente temporada e, com um jogo em atraso, ocupa o terceiro lugar do campeonato nacional de andebol com 19 pontos, menos dois que o líder Sporting e menos um em relação ao ABC.