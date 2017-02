Continuar a ler

Os lisboetas, que revelaram que sete das atletas envolvidas no acidente ainda não regressaram aos treinos, entre as quais duas guarda-redes, explicaram que apresentaram a proposta à direção da federação e que se mantiveram abertos a "outras possibilidades,(...) como por exemplo a alteração de datas da última jornada do campeonato".O Passos Manuel acusa a FPA de não responder e de "impor" uma solução, determinando a "disputa de jornadas duplas a 4 e 5 de março e 11 e 12 de março com os jogos em atraso", que os lisboetas consideram "uma solução meramente administrativa e acocorada nos regulamentos, mas absolutamente insensível e não tendo em conta o caráter extraordinário da situação".Em comunicado, a federação respondeu ao Passos Manuel e a uma notícia publicada no jornal desportivo A Bola, lembrando que as lisboetas "só vão disputar o seu primeiro jogo depois do acidente a 4 de março" e referindo que não recebeu comunicações escritas dos clubes envolvidos nas sugestões sobre a alteração de encontros."Para se poderem disputar jogos fora do calendário inicialmente publicado todos os clubes participantes deveriam ter comunicado por escrito tal concordância, o que não sucedeu", apontou a FAP, que considera que a realização de jogos fora do calendário desportivo da segunda fase do campeonato nacional, disputado em formato play-off, "teria impacto e relevância nas classificações".A federação diz ainda que propôs várias soluções alternativas, mas que alguns dos clubes envolvidos manifestaram indisponibilidade para disputar os encontros em atraso.O organismo, que sublinha no documento o apoio prestado ao clube aquando do acidente, considera ainda que "a realização de quatro jogos em nove dias não é diferente da proposta do Passos Manuel em fazer quatro jogos a 25 e 26 de março e 1 e 2 de abril".A FAP destacou ainda ter procurado "pugnar pelo equilíbrio do caso concreto decorrente do acidente e das consequências do mesmo", bem como "pela salvaguarda de princípios de igualdade, justiça material, ética desportiva".A 11 de fevereiro, o autocarro que transportava a equipa feminina do Passos Manuel para um jogo com o Académico do Porto, da 1.ª divisão, capotou na A1, num acidente que também envolveu duas viaturas ligeiras, do qual resultaram 23 feridos, na zona de Aveiras de Cima.