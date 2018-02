O avião que transportava a equipa do Avanca, que esta quarta-feira devia defrontar o Madeira SAD, no Funchal, em jogo da 22ª jornada do Campeonato Nacional da 1ª Divisão, não conseguiu aterrar no aeroporto da Madeira devido aos fortes ventos que se fazem sentir na ilha. A aeronave teve de regressar ao Porto.Segundo noticia o Diário de Notícias da Madeira, o encontro, que estava agendado para as 19 horas, foi adiado para o dia 28 deste mês.