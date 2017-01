A Seleção Nacional alcançou um triunfo categórico este sábado, em Lamego, ao bater a Áustria por 32-23, em jogo particular, tendo em vista os próximos compromissos, em maio, na qualificação para o Europeu.Os melhores marcadores de Portugal foram Pedro Portela, com 10 golos e Fábio Antunes com sete.

Autor: Ana Paula Marques