Portugal defrontará primeiro a Espanha, seguindo-se a Áustria, e, no último jogo, a Bulgária.



"O lado positivo deste sorteio é que estamos num grupo em que passam duas equipas e, em termos de expectativas, queremos ser apurados para o Mundial", disse a selecionadora Ana Seabra, em declarações à Federação de Andebol de Portugal (FAP).



A responsável assinalou também que, teoricamente, Portugal tem uma equipa abaixo do seu nível, a Bulgária, e que Espanha e Áustria são adversários mais difíceis.



"A Áustria, pela minha experiência, tem apresentado equipas com bom nível e que nos pode causar problemas. Agora, vamos procurar conhecer melhor as equipas adversárias e preparar-nos devidamente para alcançar o nosso objetivo, que é estar na fase final do Mundial", acrescentou.



Portugal vai disputar com a Espanha, a Áustria e a Bulgária as duas vagas do Grupo 1 de apuramento para o Mundial sub-20 feminino de andebol, ditou o sorteio realizado em Viena.A Áustria será a anfitriã do grupo, numa qualificação que decorrerá de 23 a 25 de março do próximo ano.

Autor: Lusa