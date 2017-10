Continuar a ler

A jogar em casa, no Pavilhão Municipal do Luso, a formação lusa enfrentou uma formação com muito melhor ranking, depois de ter perdido por 32-25 na primeira jornada, em Moscovo, o que ficou espelhado na diferença de 16 golos no resultado final.



Com este resultado, Portugal fica no quarto e último posto na poule, enquanto a Roménia continua a senda vitoriosa e lidera o grupo com quatro pontos.



A seleção portuguesa feminina perdeu este domingo em casa com a Roménia por 32-16, na segunda jornada do grupo 4 de apuramento para o Euro'2018 de andebol.O resultado muito dilatado começou a ser construído ainda no primeiro tempo, que chegou ao fim já com 16-5 no marcador, embora o jogo tenha sido mais equilibrado na etapa complementar, que terminou com um parcial de 16-11 para as romenas.

Autor: Lusa