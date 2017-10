Continuar a ler

Na segunda parte, a forte defesa lusa não permitiu a recuperação do adversário e, mantendo a eficácia da primeira parte, Portugal seguiu na frente do marcador até ao final do jogo e fechou as contas com cinco golos de vantagem (29-24).Fábio Antunes, com oito golos, foi o melhor marcador do encontro, seguido à distancia de Gilberto Duarte e do romeno Gabriel Burlacu, ambos com quatro."Cumprimos todos os objetivos a que nos tínhamos proposto, tanto na defesa como nas transições ofensivas. Marcámos 13 golos em contra-ataque", disse o selecionador nacional ao sítio da Federação de Andebol de Portugal (FPA).Paulo Pereira admitiu ainda que estes objetivos foram parcialmente cumpridos, dado que foram estabelecidos em função de dois jogos. "De nada serve ter ganhado com alguma clareza este primeiro jogo, porque o segundo será, garantidamente, mais difícil", assegurou o técnico, referindo-se ao segundo confronto com a Roménia, a realizar pelas 21:00 de sexta-feira.