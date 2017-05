Continuar a ler

"Sabíamos da responsabilidade do jogo. Falhámos em alguns momentos, quando podíamos passar para à frente, mas a verdade é que não nos deixaram. Enquanto houver campeonato iremos à luta", prometeu o técnico portista, reiterando críticas à arbitragem e recusando-se a atirar a toalha ao chão.



"Até à última jornada vamos lutar pelo campeonato. Estivemos 35 jornadas à frente. Hoje vínhamos para dar mais um passo em direção ao título. Não foi o resultado desejado. Não vamos atirar a toalha ao chão", assegurou o treinador dos dragões, insistindo, ainda antes de terminar, na questão dos juízes da partida.



"Não consigo entender a nomeação dos árbitros. Não digo que são maus ou que são bons, mas, com tantas duplas com provas dadas e com muitos jogos iguais a estes. Não consigo entender. Tem a ver com a falta de experiência dos árbitros", explicou, concluindo com a promessa de empenhamento total.



O treinador do FC Porto assume a responsabilidade da sua equipa, pela derrota averbada este sábado no Pavilhão n.º2 da Luz, que deixa os dragões em situação difícil na luta pelo título de campeão nacional de andebol, mas nem por isso deixa de apontar o dedo à equipa de arbitragem e às decisões tomadas nos instantes finais do encontro."Foi um jogo equilibrado, com muitas situações de igualdade ao longo de toda a partida. O resultado fica marcado pelas últimas decisões dos árbitros, entre os quais um golo anulado ao FC Porto. Ficou também por marcar um livre de 7 metros nos últimos segundos. As regras são claras", argumentou Ricardo Costa, no final da partida, não deixando da assumir erros próprios.

Autor: Lusa