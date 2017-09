Continuar a ler

Ricardo Vasconcelos chegou ao Reino Unido em 2014, após ter sido escolhido para o cargo de 'Handball Development Officer' na ABF.Além de treinar o Nottingham Handball Club, que comandou à subida de divisão, Ricardo Vasconcelos foi selecionador nacional de sub-19 e de sub-21 da Grã-Bretanha."A evolução da equipa foi satisfatória e fui convidado para liderar os sub-21 com o intuito de participar no 'IHF Trophy', onde, pela primeira vez, conseguimos ficar nos quatro primeiros lugares. A saída do selecionador nacional sénior (...) levou a que me fosse oferecida a possibilidade de liderar a equipa interinamente", explicou.À frente da seleção nacional, Ricardo Vasconcelos tem como objetivos "criar uma estrutura de desenvolvimento sólida que influencie e impacte positivamente todos os grupos de trabalho" das seleções nacionais, permitindo ao Reino Unido "entrar em fases de qualificação para as grandes competições".