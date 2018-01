Continuar a ler

"A Ac. São Mamede esteve na 1ª Divisão na época passada e este ano não está a ter os melhores resultados na 2ª, mas sabemos que contra o FC Porto os jogos são sempre diferentes e que as outras equipas dão sempre mais", frisou por sua vez o ponta direita da equipa portista, Miguel Alves.



Jogos dos oitavos-de-final



Benavente (2D)-Benfica (1D) 18h

FC Porto (1D)-AS Mamede (2D) 18h30

FC Gaia (2D)-Fafe (1D) 18h30

Sanjoanense (2D)-Avanca (1D) 19h

Maia ISMAI (1D)-M. SAD (1D) 19h

CA Póvoa (2D)-Belenenses (1D) 21h

S. Bernardo (1D)-CDC Santana (3D) 21h

O embate entre o Maia ISMAI e o Madeira Sad é o único jogo entre equipas da 1ª Divisão nos oitavos-de-final da Taça de Portugal, este sábado, que ficam completos no dia 21 de fevereiro, com a deslocação do Sporting a Santo Tirso.Já o Benfica e o FC Porto defrontam adversários de escalão inferior, com as águias a jogarem em Benavente, e os dragões a receberem a Ac. São Mamede."Temos de entrar concentrados para tornar a nossa vida mais fácil", disse à BTV o técnico adjunto da Benfica, Pedro Vieira.