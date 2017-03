Continuar a ler

"As atletas foram fantásticas, acreditaram sempre que conseguíamos dar a volta ao 'goal average', estiveram muito concentradas e disciplinadas e, acima de tudo, funcionaram como equipa. Estamos muito felizes e elas estão todas de parabéns", disse a treinadora Ana Seabra, em declarações ao site da Federação de andebol.



A seleção portuguesa feminina de sub-19 apurou-se este domingo para o Europeu da categoria, ao vencer a Bielorrússia, anfitriã do grupo 6 de apuramento, por 40-23.Depois de no jogo inaugural do dia a Suíça ter vencido a Geórgia, Portugal ficou a depender de si para se apurar para o Europeu, precisando de vencer por uma diferença superior a sete golos, o que foi conseguido com o triunfo final com diferença de 17.

Autor: Lusa