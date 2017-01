A jogar em casa, em Paris, a França não desperdiçou a oportunidade e conquistou o título mundial de andebol masculino pela sexta vez (segunda seguida) ao bater, de forma clara (33-26), a Noruega, que se estreou em finais da competição.Apesar da vantagem de sete golos no fim do encontro, a turma gaulesa só na segunda parte conseguiu vergar a resistência nórdica. É que, no final da primeira parte, a França vencia apenas por um golo (18-17), depois de ter estado mesmo a perder por três.Com seis títulos mundiais (1995, 2001, 2009, 2011, 2015 e 2017), a seleção francesa reforça o estatuto de equipa melhor sucedida na competição, deixando a Suécia e a Roménia (4 troféus) para trás. Alemanha (3), Rússia e Espanha (2) e Croácia, Checoslováquia, União Soviética e Jugoslávia (1) são os outros países que triunfaram na prova, cuja edição inaugural se realizou em 1938.