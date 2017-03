A sorte nada quer com o Sporting, segundo ditou o sorteio ontem realizado, na sede do Comité Olímpico de Portugal (Lisboa), do Campeonato da 1ª Divisão. Com seis equipas na discussão do título (Grupo A), os leões são os únicos dos quatro principais candidatos que vão encontrar os três maiores rivais na condição de forasteiros, logo na primeira volta da série.

Em cinco jornadas, o Sporting , maior ameaça ao líder FC Porto, desloca-se dia 25 ao Flávio Sá Leite em Braga (ABC), a 8 de abril ao Dragão Caixa (FC Porto) e a 15 do mesmo mês à Luz (Benfica), recebendo a 1 de abril o Águas Santas e a 12 o Madeira SAD.

Continuar a ler

Quanto ao FC Porto, principal favorito que venceu os 26 jogos da fase regular, parte em vantagem e com a benesse de receber na primeira volta o Sporting e o Benfica (8 de abril). A deslocação mais complicada dos dragões na primeira volta acaba por ser a visita a Braga (1 de abril). Já o campeão ABC vai iniciar a fase final a abrir, recebendo o Sporting e o FC Porto, para na 3ª ronda (8 de abril) se deslocar ao recinto das águias. O Benfica, aliás, tem um sorteio bastante equilibrado nesta fase, pois receberá Águas Santas (25 de março), ABC (8 de abril) e Sporting (15 de abril), deslocando-se à Madeira (1 de abril) e ao Porto (12 de abril). Refira-se que a fase final disputa-se a duas voltas, com os seis primeiros da fase regular a transitarem com metade dos pontos para o Grupo A, o mesmo sucedendo com as oito equipas que disputarão o Grupo B, da manutenção, que também se inicia dia 25. Nesta série, o Avanca (27 pts.) parte em vantagem, recebendo na 1ª ronda o Belenenses (21). Já o Arsenal (20) recebe o Sp. Horta (19), o AC Fafe (19) o Maia ISMAI (25) e o A. Mamede (16) o Boa Hora (22).

Autor: Alexandre Reis