O Sporting desloca-se esta quarta-feira (às 21h30) ao norte do país para defrontar o Santo Tirso, uma partida em atraso dos oitavos-de-final da Taça de Portugal.A tarefa dos leões não é, teoricamente, da mais difíceis, pois pela frente estará um adversário que disputa a segunda divisão... facto que os comandados de Hugo Canela querem ignorar. "Não interessa quem é o adversário, nós respeitamo-lo sempre. Esperamos sempre uma boa rivalidade por parte de todas as equipas e por isso temos de nos apresentar bem", anteviu o lateral leonino Pedro Valdés, ao site do clube.Também o treinador-adjunto dos leões, Luís Cruz, mostra reservas em relação à equipa de Santo Tirso. "Vamos defrontar uma das equipas responsáveis pelas surpresas da ronda anterior. Eliminaram o Águas Santas, da 1.ª Divisão, e quando marcam um golo, parecem estar a marcar 10. O pavilhão vai estar cheio e com vontade de os ajudar a passar esta eliminatória, mas nós preparámos este jogo com a mesma humildade de todos os outros", enalteceu. O vencedor da eliminatória irá defrontar o Avanca nos quartos-de-final, no dia 17 de março.Entretanto, o Belenenses recebe esta quarta-feira (às 19h30) o Madeira SAD, um encontro em atraso da 23ª jornada do Campeonato Nacional.

Autor: Daniel Monteiro