A 9ª ronda da fase final do campeonato (Grupo A) inicia-se hoje (19h), no Pavilhão do Funchal, com o Sporting a visitar o Madeira SAD, numa jornada onde os leões jogam todos os trunfos para passarem para a frente da classificação, depois de terem vencido (28-27) o FC Porto e igualado pontualmente o líder na classificação. Por isso, a turma de Alvalade, proibida de perder na ilha, também vai estar atenta ao jogo do próximo sábado da Luz, onde os dragões não terão tarefa fácil, depois de perderem os jogos fora desta fase final com ABC, Madeira SAD e Sporting.

Hugo Canela, treinador do Sporting, credita no título: "Vamos à Madeira para que a vitória da 1ª volta se repita. O Madeira SAD é uma equipa com muito bom andebol, bem estruturada, bons jogadores e em casa faz excelentes resultados. Vimos de um jogo emocionalmente forte e estamos a ver se conseguimos que toda a gente esteja de cabeça erguida. Não alcançámos os três golos de vantagem, mas não deixámos de ganhar ao FC Porto, o que já não acontecia há muito tempo. A equipa está bem. É só continuarmos o bom trabalho."

O técnico do Madeira SAD, Paulo Fidalgo, diz que o seu conjunto tem estado acima das expectativas, perto de garantir um lugar nas competições europeias: "Temos feito jogos muito competitivos, com o melhor ataque da fase final e o melhor marcador do campeonato, Fábio Magalhães (233 golos). Só podemos estar satisfeitos, tentando ir o mais longe possível. Vamos encontrar um Sporting motivado e forte, que ainda quer chegar ao título, mas tudo faremos para contrariar." Provas europeias Na qualificação para as provas europeias, o campeão, FC Porto ou Sporting, jogará a Champions, e o 2º e 3º (destinado ao Benfica) terão entrada na EHF. A vaga na Challenge ficará para o vencedor da Taça de Portugal, caso seja ABC ou Avanca, ou para o 4º do campeonato, Madeira SAD ou ABC. Se o Sporting vencer a Challenge – joga a 1ª mão da final no domingo –, abre-se mais uma vaga.

Autor: Alexandre Reis