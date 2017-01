O lateral direito esloveno, Jernej Papez, está a caminho do Sporting, segundo informação veiculada pelo sítio francês, handnews.fr. O primeira linha é dado como certo nos leões, depois de ter ingressado no início da temporada no Saran, campeão da ProD2 e atual 8º classificado da Starligue de França. A mesma fonte gaulesa diz que o jogador de 25 anos, com 1.90 metros de altura e 94 kg de peso, deixou o clube francês por motivos pessoais, enquanto o responsável da turma de Alvalade refere que o pivô chileno, Marco Oneto, é o "único reforço" do defeso.

Papez marcou até à data 20 golos em 13 jogos da Starligue (média de 1,53 por jogo), tendo representado na época transata o Moski Rokometni Klub Krka Novo Mesto, onde foi consagrado como melhor marcador (172 golos) da liga eslovena. Jogou ainda, no mesmo país da ex-Jugoslávia, no RK Trimo Trebnje (2008/10) e no RK Gorenje Velenje (2013/15), onde se destacou na Liga dos Campeões.

Fabien Courtial, treinador francês do Saran, teceu rasgados elogios na chegada do canhoto Jernej Papez ao clube de Loiret: "É um jovem que tem uma verdadeira cultura de jogo."

Autor: Alexandre Reis