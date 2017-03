Continuar a ler

Com uma primeira parte equilibrada, o Sporting conseguiu uma vantagem de 3 golos, mas o Benfica, apoiado numa boa defesa e no guarda-redes Hugo Figueira, conseguiu recuperar e ao intervalo a vantagem do Sporting era de apenas um golo (14-13).



Na segunda parte, foi o Sporting a entrar melhor na partida e, aos 46 minutos, conseguiu chegar aos 6 de golos de vantagem (25-19), com Asani novamente em destaque.



Do lado do Benfica apareceu o 'pivot' Paulo Moreno a resolver alguns problemas ofensivos dos encarnados, mantendo a equipa na luta, mas o Sporting geriu a partida até ao final e conseguiu preservar uma vantagem confortável.



Jogo realizado no Pavilhão do Ginásio do Sul, em Almada.



Sob arbitragem de Duarte Santos e Ricardo Fonseca, as equipas alinharam e marcaram:



Sporting: Asanin, Igor Zabic (4 golos), Pedro Portela (5), Michal Kopco (1), Frankis Carol (4), Ivan Nikcevic (3), Janko Bozovic (3), Carlos Ruesga (1), João Pinto (2), Carlos Carneiro (3), Cláudio Pedroso (5), Pedro Solha (2), Francisco Tavares e Edmilson Araújo (2)

Treinador: Hugo Canela

Benfica: Hugo Figueira, Hugo Lima (2), João Pais (2), Belone Moreira (4), Paulo Moreno (4), Luka Rakovic (2), Alexandre Cavalcanti (5), Nikola Mitrevski, Tiago Pereira (3), Davide Carvalho (2), Uelington da Silva, Fábio Vidrago, Jernez Papez (1), Elledy Semedo (3) e Ales Silva

Treinador: Mariano Ortega



Ao intervalo: 14-13.

Marcha do marcador: 4-5 (10 minutos), 9-8 (20), 14-13 (30), 21-16 (40), 27-22 (50) e 35-28 (final do jogo)

O Sporting venceu qualificou-se este sábado para as meias-finais da Taça de Portugal em andebol, ao vencer o Benfica, por 35-28, em jogo disputado no Pavilhão do Ginásio do Sul, em Almada.Depois de uma primeira parte equilibrada, o Sporting entrou melhor na segunda metade e conseguiu uma vantagem de 6 golos, que foi gerindo até ao final do jogo. O Benfica entrou melhor na partida e chegou à vantagem. Depois, o guarda-redes do Sporting, Asanin apareceu no jogo, com um conjunto de boas defesas, e os 'leões' conseguiram recuperar.

Autor: Lusa