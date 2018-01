O Europeu da Croácia começa hoje e logo com um escaldante jogo entre o país anfitrião e a rival Sérvia, em partida do Grupo A, a decorrer em Split, que contempla ainda um Suécia-Islândia. Mas a prova vai ter outros aliciantes, como seja a estreia do sportinguista Janko Bozovic, lateral-direito da Áustria, frente à Bielorrússia, em partida do Grupo B (Porec), onde a França, campeã mundial, mede forças com a Noruega.

A dupla portuguesa Duarte Santos e Ricardo Fonseca tem, por sua vez, a missão de arbitrar amanhã o Espanha-República Checa, do Grupo D (Varazdin), com a Dinamarca, campeã olímpica, e Hungria no outro jogo da série.

