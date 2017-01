Continuar a ler

Os constantes erros técnicos no ataque dos turcos e a eficácia da defesa de Portugal permitiram dilatar a vantagem com o acerto na baliza contrária, especialmente Miguel Martins, que terminou o jogo com oito golos marcados.



A segunda parte trouxe mais velocidade e intensidade, embora os turcos não tenham conseguido reduzir a vantagem criada pelos portugueses, que cresceu e chegou à diferença final de 13 golos.



Na quinta-feira, Portugal defronta a anfitriã Macedónia, pelas 17:45 locais (16:45 de Lisboa), antes de jogar com a Polónia, no sábado, no encerramento do grupo 3, do qual só o vencedor se apura para a fase final do campeonato do mundo da categoria, que se realiza na Argélia de 17 a 30 de julho de 2017.

A seleção portuguesa de sub-21 de andebol venceu esta quarta-feira a Turquia, por 40-27, no primeiro jogo do Grupo 3 de qualificação para o campeonato do Mundo da categoria.A vitória sobre os turcos, no Pavilhão SRC Kale, em Skopje, começou a ser escrita desde cedo, com uma entrada melhor do conjunto luso, que assumiu o jogo desde cedo e ao intervalo vencia por 18-11.

