O Colégio de Gaia foi este domingo afastado da Taça Challenge, ao perder novamente com o Mecalia Guardés, agora por 32-22, em Espanha, na segunda mão dos oitavos de final.Depois de perderem em casa por quatro golos (26-30), as gaienses tinham missão complicada e acabaram novamente derrotadas, agora por 10 de diferença, o que perfaz um total de 48-62 desfavorável às lusas.Carolina Monteiro e Patrícia Resende, ambas com cinco golos, ainda lutaram contra o impossível, num desafio em que Cerqueira Rodrigues e Romero Morais também marcaram por cinco vezes para as espanholas.

Autor: Lusa