Continuar a ler

À semelhança do que aconteceu no primeiro jogo, a equipa de Paulo Fidalgo voltou a assumir totalmente o comando do jogo e do marcador, desde os primeiros minutos e, ao intervalo, ganhava já por uns desequilibrados 20-5.O segundo tempo acabou por ser disputado a um ritmo mais lento, já que Paulo Fidalgo, com a eliminatória decidida, fez alterações na equipa, sem nunca perder o controlo do jogo, e o Madeira SAD acabou por venceu por 35-20.João Pinto, com 10 golos, foi o melhor marcador da formação madeirense, seguido de perto por Daniel Santos, com oito. Vassilis Demosthenous, também com 10 golos, foi o jogador em evidência no capitulo da finalização na equipa cipriota.