Para chegar aos quartos de final, o Sporting eliminou os italianos do Romagna , na terceira ronda, e os macedónios do Pelister Bitola nos oitavos de final Recorde-se que o Sporting já conquistou uma edição da Taça Challenge na temporada de 2009/10, quando bateu na final realizada no Complexo de Desportos de Almada a formação polaca do MMTS Kwidzyn.Na passada temporada o troféu foi arrebatado pelo ABC, equipa bracarense que superou na final portuguesa o Benfica.Além do Sporting-Doukas, o sorteio dos quartos de final da Taça Challenge ditou mais os seguintes duelos: Sloga Pozega (Ser)-Valur (Isl), Potaissa Turda (Rom)-HB Dudelange (Lux) e JMS Hurry-Up (Hol)-HKM Sala (Slo).