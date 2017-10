O FC Porto venceu este sábado os macedónios do Ohrid 2013, por 37-20, em jogo da 1.ª mão da 2.ª eliminatória da Taça EHF. A partida, que ao intervalo estava em 12-16 favorável à formação portista, foi disputada no Dragão Caixa mas com o FC Porto como visitante.A estreia nas provas europeias correu de feição à equipa orientada por Lars Walther, que amanhã (15h) quer carimbar o passaporte para a 3.ª eliminatória de qualificação da Taça EHF, que vale o acesso à fase de grupos da competição.