"Frente à Áustria é importante consolidar os conceitos táticos, a solidez defensiva e melhorar a eficácia ofensiva e dos nossos guarda-redes. A nossa Seleção melhorou imenso desde o jogo com a Eslovénia (6ª nos Jogos Olímpicos", disse, ontem, a Record o técnico Paulo Pereira. Recorde-se que na lista de convocados uma das novidades foi o regresso à Seleção do guardião do Benfica, Hugo Figueira, apesar dos 37 anos. A preparação da equipa correu bem e até houve oportunidade de defrontar a Áustria num jogo-treino, efetuado na última quinta-feira, com a Seleção Nacional a sair vencedora, por 34-28.É neste ambiente de otimismo que Portugal faz hoje uma avaliação mais oficial, que será importante para proceder a eventuais retificações face ao próximo encontro da fase de apuramento para o Euro’18, onde terá como adversário a Suíça ( jogos a 3 e 6 de maio)."Frente à Áustria é importante consolidar os conceitos táticos, a solidez defensiva e melhorar a eficácia ofensiva e dos nossos guarda-redes. A nossa Seleção melhorou imenso desde o jogo com a Eslovénia (6ª nos Jogos Olímpicos", disse, ontem, a Record o técnico Paulo Pereira. Recorde-se que na lista de convocados uma das novidades foi o regresso à Seleção do guardião do Benfica, Hugo Figueira, apesar dos 37 anos.

Depois da derrota com a Alemanha e do empate com a Eslovénia na campanha de qualificação para o Euro’18, Portugal defronta hoje a Áustria, às 15 horas, em Lamego, num jogo particular, que se enquadra na preparação da equipa das quinas.O encontro com a Áustria surge no último dia de um estágio, que durou uma semana no Complexo dos Desportos de Lamego, sob a supervisão técnica de Paulo Pereira, que procedeu a algumas mudanças na lista de convocados.

Autor: Norberto Santos