A última ronda da fase regular do campeonato realizou-se ontem, ensombrada pelo castigo ao AC Fafe, multado em 600 euros e a averbar sete derrotas nas últimas sete jornadas por falta de comparência. A decisão disciplinar apurou o Águas Santas para o Grupo A (dos seis primeiros que lutarão pelo título), ainda antes de os jogos terem começado, frustrando as intenções do Avanca, que detinha a esperança de bater o Sporting e esperar que os maiatos perdessem em Braga.

Segundo Artur Magalhães, presidente do AC Fafe, a falta do clube ficou a dever-se à irregularidade da inscrição do treinador Luís Silva: "Tem apenas o grau 3, pelo que precisava de uma autorização formal para orientar a equipa. Os árbitros deveriam ter reportado a falha logo no primeiro jogo, mas não o fizeram como dizem os regulamentos. Mesmo assim, não vamos contestar."

Lógica impera E o Avanca tinha a lição estudada, dando boa réplica ao Sporting, mas sem evitar a derrota (27-29). A lógica imperou, com o FC Porto a ganhar (38-28) na Horta, assim como o Benfica em São Mamede (35-20). Já o campeão ABC superou (36-28) o Águas Santas e o Madeira SAD venceu (29-26) na receção ao Belenenses. Os seis primeiros transitam para o Grupo A, cujo sorteio é hoje, com metade dos pontos.

Autor: Alexandre Reis