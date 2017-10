Portugal nunca teve tantos andebolistas a jogar no estrangeiro. E Wilson Davyes tem sido um revolucionário nessa demanda, ao optar desde cedo por uma carreira que o tem feito pisar grandes palcos, alinhando no Dunkerque, 4º classificado na fortíssima Starligue de França e apurado para os quartos-de-final da Taça da Liga.

Perante tal experiência, não admira que o primeira linha tenha sido chamado ao estágio da Seleção, concentrada em Moimenta da Beira, onde quarta-feira joga com a Roménia (11h00), na preparação da qualificação para o playoff de acesso ao Mundial’2019.

Wilson Davyes, de 29 anos, quer aproveitar os trunfos de Portugal, arredado das grandes provas desde o Europeu de 2006: "É interessante termos jogadores no estrangeiro, em campeonatos competitivos. Há muita qualidade, mas falta concretizar, pois ainda não conseguimos colher os frutos . Espero que isso venha a acontecer em breve, com o apuramento para uma fase final."

Sobre a atual época em França, o admirador de Nelson Mandela e que tem como herói Amílcar Cabral (antigo líder do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde) tem objetivos altos: "Estou a entrar no esquema do Dunkerque e espero ter sucesso. A aposta é ir à Europa e disputar, pelo menos, a Taça EHF. Estamos no bom caminho."

Davyes tem estado atento ao campeonato e ao clube da sua formação: "O Sporting não é surpresa, pois é uma equipa competitiva em Portugal e na Liga dos Campeões. Tem jogadores com experiência internacional, com excelentes jogos e grandes resultados."

Orgulho partilhado com Welsau Bungué

Davyes também está feliz por Welsau Bungué, do Massy: "Somos luso-guineenses, fomos das camadas jovens do Sporting, tivemos o mesmo treinador, somos amigos e representamos Portugal na Starligue. Um orgulho. Sempre quisemos jogar no estrangeiro e concretizou-se", revelou o seis vezes campeão pelo FC Porto, passando ainda por Covadonga, Nantes e Rennes.