Em causa estão as recentes transferências, entre outros atletas, de Nélson Évora, Rui Pedro Silva e Hélio Gomes, que trocaram o Benfica pelo Sporting, com as 'águias' a argumentarem que as mudanças não respeitaram o regulamento de transferências da FPA.



"A FPA é muito fraquinha, mesmo muito fraquinha. Fomos espoliados por esta instituição", adiantou ainda Tavares, que acompanhou o Campeonato Nacional de Estrada no Jamor ao lado de Ana Oliveira, a responsável pela secção de atletismo.



Este dirigente benfiquista enalteceu a vitória coletiva no setor masculino e elogiou a corrida de Marta Pen, a terceira classificada da prova feminina: "Fez uma corrida extraordinária."



Fernando Tavares, um dos vice-presidentes do Benfica para as modalidades amadoras, disse este sábado que o clube vai recorrer da decisão da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) nas recentes transferências de atletas encarnados para o Sporting. "O Benfica vai recorrer da decisão da federação, que não aceitou as nossas reclamações e que quer evitar que o nosso clube conquiste mais títulos na pista. O Benfica vai recorrer. O caso está entregue aos advogados do clube", afirmou Fer nando Tavares, um dos dois vice-presidentes (o outro é Domingos Almeida Lima) responsáveis pelas modalidades do clube da Luz.

Autor: Lusa