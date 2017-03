Continuar a ler

A luta pelo patamar das medalhas, que Portugal não falhou nas últimas 11 edições da competição, está reservada aos saltadores, que se apresentam todos hoje de manhã nas respetivas qualificações. Curiosamente, apenas em 2000 os nossos representantes não obtiveram uma vitória e desde já a grande candidata ao título é a triplista Patrícia Mamona. A atual campeã europeia ao ar livre nunca iniciou uma época de forma tão regular acima dos 14 metros (tem 14,13 como melhor) e sabe ao que vai em Belgrado, como afirmou a Record, manifestando o "desejo de lutar pela medalha, pelo título", e a fasquia que colocou para tal "bater o recorde nacional – 14,36 -, marca que será necessária para lutar pelo pódio". Na mesma disciplina estará Susana Costa, que certamente buscará feito idêntico ao que registou ao ar livre, quando chegou à final.Também no triplo, Nelson Évora tem claras aspirações. Apesar de ser o 6º do ano, o sportinguista costuma transcender-se e pode bem lutar pelas medalhas, o que se esperaria também de Marcos Chuva, que tem um ‘senão’: a recente lesão, que até ao princípio da semana colocava uma interrogação na sua presença.Noutro patamar, em busca da presença na final estão os nossos lançadores, Tsanko Arnaudov e Francisco Belo. Se é verdade que os portugueses partem como 9º e 12º do ano, também Arnaudov estava longe dessas andanças e acabou medalhado no Europeu ao ar livre!Quanto aos outros, os velocistas Lorene Bazolo e Ancuian Lopes terão de correr ao seu melhor para alcançarem as meias-finais (as finais parecem difíceis para ambos) e o único meio-fundista, Emanuel Rolim, terá de ser taticamente perfeito para chegar à final.