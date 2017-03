Continuar a ler

Com um salto de 17,20 metros ao terceiro ensaio, Nelson pulou para o ouro, mas para isso foi necessário fazer a melhor marca desta temporada. Em 2017 passou pela primeira vez a barreira dos 17 metros e em 2016 só o tinha feito, uma vez, durante os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, onde tinha sido 6º com 17,03 metros.No final de 2016, Nelson mudou de clube, trocando o Benfica pelo Sporting, e também de treinador, deixando João Ganço para passar a ser orientado pelo cubano Ivan Pedroso. E mudou-se para Espanha, onde agora treina nos arredores de Madrid.Nelson adaptou-se bem a um estilo de vida diferente e manteve a chama viva de ser um atleta competitivo, capaz de se superar nos grandes momentos. Foi sempre assim ao longo da carreira, mesmo depois de ter sido operado duas vezes à perna direita.A medalha de ouro alcançada em Belgrado confirma as enormes qualidades técnicas que possui e deixa no ar indicações muito positivas até aos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020.