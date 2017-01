Continuar a ler

Para a recordista mundial da distância – falta ainda a homologação oficial da IAAF –, "a participação nas provas de 50 km está a ser encarada por atletas , como eu, com larga experiência internacional e longa participação em provas de 20 km, já numa fase mais madura da carreira, em que podemos explorar mais um pouco a resistência que a velocidade. Eu tentei e, com mais uma ou outra experiência, julgo que chegaremos a essa marca que a IAAF colocou, mas permita-me referir-lhe como é injusta essa marca para as mulheres. Em nenhuma outra prova os mínimos são iguais nos dois géneros!".



Inês Henriques vai mais longe, sempre clamando a injustiça de tratamento. "Já ouvi comentários no sentido de que até parece que eles não querem mulheres a participar nos 50 km, que não conseguimos." E questionada: "Então, se as mulheres participam em maratonas, com ótimos resultados, porque não conseguiríamos na marcha? O que fiz será certamente seguido por muitas outras", referiu a atleta de Rio Maior à nossa reportagem, alimentando ainda uma secreta esperança de a "IAAF cair em si e perceber que pode dar oportunidade às mulheres de competir na distância".



FPA está atenta



O feito de Inês Henriques em Porto de Mós, com 4:08.26 h nos 50 km marcha, marca que constitui o primeiro recorde mundial oficial feminino, coloca outra discussão na ordem do dia, a participação de atletas femininos na prova desta distância nos Mundiais, em Londres no verão.A IAAF (Associação Internacional de Federações de Atletismo), dando seguimento à sua intenção de proporcionar um programa de provas idêntico para homens e mulheres, tomou uma atitude no mínimo polémica: deixar aberta a participação de mulheres (em prova mista!) nos 50 km marcha, mas proporcionou-lhes um fator discriminativo ao fixar os mínimos dos homens (4:06h) como referência.

Autores: António Manuel Fernandes