Continuar a ler

Notável o concurso de Mamona , que fez a sua melhor marca da temporada em pista coberta ao quinto ensaio. A sportinguista, de 28 anos, realizou um concurso muito regular: 14,24 m, 14,25 m, 14,29 m, nulo, 14,32 m e 14,01 metros. Ficou muito perto do seu recorde nacional em pista coberta com 14,36 metros.Com a confiança em alta, Patrícia Mamona elevou a sua cotação internacional, depois de em 2016 ter sido campeã europeia ao ar livre em Amesterdão. Pouco tempo depois seria 6ª na final olímpica no Rio de Janeiro com recorde nacional (14,65 metros).É a afirmação plena que pode discutir os primeiros lugares em qualquer competição.Susana Costa, a outra portuguesa presente na final do triplo foi 7ª com 13,99 metros, melhor registo pessoal, o que representa a consolidação de um estatuto. A barreira dos 14 metros estará para breve.A encerrar a jornada, Tsanko Arnaudov ficou em 4º lugar no lançamento do peso com 21,08 metros, recorde de Portugal, registo feito no sexto e último ensaio. Sinal evidente de progresso e de uma maior maturidade para quem tem apenas 24 anos.O anterior máximo em pista coberta pertencia a Marco Fortes com 20,91 metros, feitos em Pombal, a 12 de fevereiro de 2012. Tsanko fez melhor em pista coberta do que ao ar livre, onde detém o recorde de Portugal com 21,06 metros.Domingo é a vez de Nelson Évora entrar em competição na final do triplo salto. Com 16,79 metros obtidos na qualificação, o seu melhor registo do ano, pode espreitar uma oportunidade de subir novamente ao pódio, depois de ter sido campeão europeu há dois anos em Praga, na República Checa.